Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено 27 апреляЗаразились
на 27.04В России 4 779 425+8 053В мире 147 872 402+682 784

"Прогресс МС-14" в среду отстыкуется от МКС перед затоплением в Тихом океане

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-14", как ожидается, в среду ночью расстыкуется с Международной космической станцией (МКС) для последующего затопления в Тихом океане.

По данным госкорпорации "Роскосмос", в соответствии с российской программой полета МКС 28 апреля 2021 года в 02:11:30 по московскому времени корабль "Прогресс МС-14" отстыкуется от модуля "Звезда" российского сегмента МКС.

Отмечается, что согласно предварительным расчётам специалистов службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в "Роскосмос"), после расстыковки космический грузовик около суток будет находиться на околоземной орбите.

"Столь длительное время автономного полета связано с проведением специалистами Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева (входит в "Роскосмос") тестирования новой системы построения ориентации при затоплении", - сообщили в госкорпорации.

В соответствии с расчетными данными специалистов ЦУП 29 апреля 2021 года в 03:34 мск "Прогресс МС-14" войдёт в атмосферу Земли. Падение несгораемых элементов конструкции корабля пройдет в несудоходном районе акватории Тихого океана, в 3150 км от города Веллингтон и 7390 км от города Сантьяго.

Корабль "Прогресс МС-14" стартовал с космодрома Байконур и причалил к агрегатному отсеку модуля "Звезда" МКС 25 апреля 2020 года. Время от старта до стыковки составило 3 часа 20 минут, что сделало его на тот момент самым "быстрым" космическим кораблем в истории полётов к МКС. Новый рекорд среди грузовиков установил следующий "Прогресс МС", который добрался до МКС за 3 часа 18 минут 31 секунду.

"Грузовой корабль "Прогресс МС-14" установил ещё два рекорда: он проведёт на орбите рекордные год и четыре дня, превзойдя достижение корабля "Прогресс М-17", который в 1993-1994 годах провёл в космосе 337 суток, доставив грузы на орбитальную станцию "Мир". Кроме того, "Прогресс МС-14" провел 10 коррекций орбиты МКС, две из них внеплановые", - сообщили в "Роскосмосе".

Роскосмос "Прогресс МС-14"

Новости

Москальковой передали жалобы на электрошокеры на акции 21 апреля в Петербурге

В правительстве обсудили с металлургами рост цен

В правительстве обсудили с металлургами рост цен

Что произошло за день: вторник, 27 апреля

Источники сообщили о планах владельца "Уралхима" лично возглавить компанию

Источники сообщили о планах владельца "Уралхима" лично возглавить компанию

Послы стран Балтии и Словакии в среду вызваны в МИД России

Блогер Reeflay получил 6 лет колонии за смерть подруги в прямом эфире

Блогер Reeflay получил 6 лет колонии за смерть подруги в прямом эфире

Группа ЛСР вышла из проекта первого частного трамвая в Петербурге

Группа ЛСР вышла из проекта первого частного трамвая в Петербурге

Думе предложили разрешить получать ВНЖ в России в обмен на инвестиции

Минпросвещения заменит учебники истории для колледжей после критики Путина

Минпросвещения заменит учебники истории для колледжей после критики Путина

Крейсер "Москва" вышел в Черное море на фоне отправки туда корабля США

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');