"Прогресс МС-14" в среду отстыкуется от МКС перед затоплением в Тихом океане

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-14", как ожидается, в среду ночью расстыкуется с Международной космической станцией (МКС) для последующего затопления в Тихом океане.

По данным госкорпорации "Роскосмос", в соответствии с российской программой полета МКС 28 апреля 2021 года в 02:11:30 по московскому времени корабль "Прогресс МС-14" отстыкуется от модуля "Звезда" российского сегмента МКС.

Отмечается, что согласно предварительным расчётам специалистов службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в "Роскосмос"), после расстыковки космический грузовик около суток будет находиться на околоземной орбите.

"Столь длительное время автономного полета связано с проведением специалистами Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева (входит в "Роскосмос") тестирования новой системы построения ориентации при затоплении", - сообщили в госкорпорации.

В соответствии с расчетными данными специалистов ЦУП 29 апреля 2021 года в 03:34 мск "Прогресс МС-14" войдёт в атмосферу Земли. Падение несгораемых элементов конструкции корабля пройдет в несудоходном районе акватории Тихого океана, в 3150 км от города Веллингтон и 7390 км от города Сантьяго.

Корабль "Прогресс МС-14" стартовал с космодрома Байконур и причалил к агрегатному отсеку модуля "Звезда" МКС 25 апреля 2020 года. Время от старта до стыковки составило 3 часа 20 минут, что сделало его на тот момент самым "быстрым" космическим кораблем в истории полётов к МКС. Новый рекорд среди грузовиков установил следующий "Прогресс МС", который добрался до МКС за 3 часа 18 минут 31 секунду.

"Грузовой корабль "Прогресс МС-14" установил ещё два рекорда: он проведёт на орбите рекордные год и четыре дня, превзойдя достижение корабля "Прогресс М-17", который в 1993-1994 годах провёл в космосе 337 суток, доставив грузы на орбитальную станцию "Мир". Кроме того, "Прогресс МС-14" провел 10 коррекций орбиты МКС, две из них внеплановые", - сообщили в "Роскосмосе".