Два человека задержаны в Петербурге за убийство 20-летней давности

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Двое подозреваемых в убийстве 1990-х годов задержаны в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба управления СКР по городу, подозреваемые - мужчины 55 и 53 лет, решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.

По версии следствия, 20 июля 1999 года в Пушкинском районе Петербурга злоумышленники напали на водителя, чинившего грузовой автомобиль, несколько раз ударили его ножом и сбросили тело в придорожную канаву.

Установить их удалось благодаря показаниям осужденного, отбывающего наказание за совершение особо тяжкого преступления.

Пресс-служба регионального главка МВД в свою очередь уточняет, что водитель грузовика перевозил цветной металл, который напавшие похитили совместно с неустановленными лицами.