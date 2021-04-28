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Медведев заявил, что никогда не враждовал с Кудриным

Зампред Совбеза также высоко оценил профессиональные качества экс-министра финансов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у него никогда не было враждебных отношений с Алексеем Кудриным, несмотря на расхождения во мнениях в бытность последнего - министром финансов, а самого Медведева - президентом.

"У меня с Алексеем Кудриным никогда не было каких-то там враждебных отношений, это неправильно. В определенный период просто Алексей Леонидович сказал, что он считает какие-то действия и решения, которые тогда мною принимались как президентом страны, неверными. Ну, раз он об этом сказал, естественно, я ему сказал: "Ну, тогда, Алексей, нам придется вот в этой ситуации разойтись". Но не более того, мы продолжали общаться вполне вот в таком позитивном, дружеском ключе", - сказал Медведев в интервью VKLive.

Он подчеркнул, что весьма высоко оценивает его профессиональные качества, напомнив, что Кудрин активно противодействовал экономическому кризису в период 2008-2009 годов.

"Его роль, действительно, была выдающаяся, я и сейчас это оцениваю так", - сказал Медведев.

Дмитрий Медведев Алексей Кудрин Совбез РФ

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