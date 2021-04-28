Два вагона с удобрениями сошли с рельсов в Оренбургской области

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Сход двух вагонов с удобрениями произошел в городе Кувандык (Оренбургская область), по предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Вагоны сошли с рельсов в 14:05 (12:05 по Москве) на подъездных путях. Как отмечается, вагоны не опрокинулись.

Орская транспортная прокуратура после инцидента проверит соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.