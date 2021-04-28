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В Петербурге осудили врача психиатрической неотложки за смерть пациента

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга признал фельдшера психиатрической бригады скорой помощи виновным в смерти пациента. Об этом сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Подсудимый Евгений Юцко получил наказание в виде ограничения свободы на один год, говорится в сообщении.

Ему инкриминировано преступление по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Суд установил, что в июле 2020 года Юцко, удерживая пациента при недобровольной госпитализации, надавил ему на шею, причинив смертельную травму.

Юцко вину признал и чистосердечно раскаялся в содеянном. Мужчина просил не выносить ему строгого наказания и не лишать возможности трудиться в медицинской сфере.

При вынесении приговора суд учел, что Юцко ранее не судим, на учетах не состоит, трудоустроен, положительно характеризуется по месту жительства и работы.

Петербург Евгений Юцко

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