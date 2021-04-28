Два школьника пострадали от удара током на заброшенной стройке в Омске

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после получения электротравм двумя школьниками в трансформаторной будке на заброшенном строительном объекте в Омске. Об этом сообщает в среду пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, накануне днем двое школьников 12 и 13 лет из любопытства проникли на заброшенную стройку, где находилась трансформаторная будка.

"Взявшись рукой за оголенную часть торчащего провода, несовершеннолетние получили удар электрическим током, после чего самостоятельно обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Проверку по этому факту также проводит прокуратура. В пресс-службе регионального надзорного ведомства отметили, что школьники получили ожоги различной степени тяжести, их госпитализировали.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и виновных из числа собственников объекта. Следствие даст правовую оценку действиям сотрудников ведомств, в чьи полномочия входит контроль и надзор за безопасностью таких объектов.

Уголовное дело квалифицировано по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).