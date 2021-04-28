Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:47Заразились
на 28.04В России 4 787 273+7 848В мире 148 716 872+844 470

Два школьника пострадали от удара током на заброшенной стройке в Омске

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после получения электротравм двумя школьниками в трансформаторной будке на заброшенном строительном объекте в Омске. Об этом сообщает в среду пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, накануне днем двое школьников 12 и 13 лет из любопытства проникли на заброшенную стройку, где находилась трансформаторная будка.

"Взявшись рукой за оголенную часть торчащего провода, несовершеннолетние получили удар электрическим током, после чего самостоятельно обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Проверку по этому факту также проводит прокуратура. В пресс-службе регионального надзорного ведомства отметили, что школьники получили ожоги различной степени тяжести, их госпитализировали.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и виновных из числа собственников объекта. Следствие даст правовую оценку действиям сотрудников ведомств, в чьи полномочия входит контроль и надзор за безопасностью таких объектов.

Уголовное дело квалифицировано по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Омск

Новости

Число фальшивых иностранных банкнот в РФ выросло в разы в I квартале

Число фальшивых иностранных банкнот в РФ выросло в разы в I квартале

Путин сообщил Моди о решении предоставить гуманитарную помощь Индии

Пандемия коронавируса

ФМБА зарегистрирует лекарство от коронавируса "МИР-19" к концу лета

ФМБА зарегистрирует лекарство от коронавируса "МИР-19" к концу лета

В Ростове-на-Дону 5 крупных рынков закрыты после масштабной проверки

Дипломатическое противостояние

Медведев обвинил США в разжигании дипломатического конфликта с Россией

Медведев счел возможным ввести четырехдневную рабочую неделю

Медведев счел возможным ввести четырехдневную рабочую неделю

Медведев снова назвал Навального политическим проходимцем

Медведев снова назвал Навального политическим проходимцем

Владельцев сгоревшей "Невской мануфактуры" оштрафовали на 80 тыс. руб.

Владельцев сгоревшей "Невской мануфактуры" оштрафовали на 80 тыс. руб.

Росстат допустил замедление смертности в РФ в апреле-мае до доковидного уровня

Пандемия коронавируса

Вакцину "ЭпиВакКорона" признали эффективной от всех штаммов COVID-19

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');