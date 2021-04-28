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Древнее захоронение сарматского периода нашли в Волгоградской области

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Артефакты сарматской культуры возрастом 4 тысячи лет найдены в ходе раскопок в Палласовском районе Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

"Бронзовый котел, мечи, ножи, зеркало, пряжка поясная в форме лошади, железные стрелы, человеческие останки, которые, предположительно, относятся к сарматской культуре, найдены в рамках работ по реконструкции газопровода", - говорится в сообщении.

Ученым предстоит исследовать четыре обнаруженных памятника археологии.

В частности, уже исследован курган "Ромашки". Там найдено одно разрушенное погребение эпохи бронзы. Завершаются работы на курганной группе "Кошары" – один курган относится к эпохе бронзы (три погребения 16-15 веков до н.э), а второй состоит из 13 разновременных погребений.

Работа археологической группы завершится в конце мая. Все находки будут переданы в музей.

Волгоградская область

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