Зазывал на курортах Кубани будут наказывать штрафами

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Власти Краснодарского края запретили навязчиво рекламировать товары и услуги на пляжах и курортных территориях, сообщила пресс-служба регионального Заксобрания.

Депутаты внесли поправки в краевой закон "Об административных правонарушениях", которые предусматривают штраф в 5 тыс. рублей за навязчивое приставание к гражданам в общественных местах с целью склонить их к купле-продаже, обмену, приобретению товаров или услуг, говорится в сообщении.

Документ призван защитить гостей курортов Кубани от так называемых зазывал, навязчиво и даже агрессивно предлагающих услуги такси, сдачи квартиры, экскурсии, домашнее вино, чурчхелу, чебуреки и другие продукты питания. Для наиболее эффективной реализации закона потребуется заключение допсоглашения с МВД, отмечает пресс-служба.

Председатель Заксобрания Юрий Бурлачко, в свою очередь, отметил, что законопроект был разработан по инициативе города-курорта Сочи.

"Навязчивые приставания к отдыхающим с предложением своих услуг не способствуют реализации концепции развития наших курортов. Приехавший на курорт человек сам должен решать, где и как ему отдыхать, на какую экскурсию пойти. Если этого не понимают так называемые зазывалы, то должны отвечать рублем. И это будет справедливо", - считает Бурлачко.