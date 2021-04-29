Житель Петербурга арестован за мат на Сенной площади 21 апреля

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге Октябрьский суд назначил трое суток ареста Владимиру Туровцу за употребление мата на улоице в день акции 21 апреля, сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Он признан виновным по ч.1 ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью).

В суде Туровец вину признал и раскаялся.

Среди доказательств вины подсудимого была справка, составленная старшим оперуполномоченным 3 отдела Центра "Э" ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в справке говорится, что он установил лицо, совершившее мелкое хулиганство, изучив видеозапись во "Вконтакте". Пресс-служба привела ссылку на это видео, на котором Туровец нелестно отзывается о собственном имени и обществе, и его начинают жестко задерживать.

Суд установил, что в 21:00 21 апреля он на Сенной площади "проявляя явное неуважение к обществу, выражался грубой нецензурной бранью, чем нарушил общественный порядок", цитирует пресс-служба.

21 апреля в Петербурге прошла несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. По оценкам полиции, в ней участвовало около 4500 человек, число задержанных официально не называлось.