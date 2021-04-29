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Песков указал на отличия в понимании термина союзничество у Москвы и Вашингтона

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков отметил, что нынешнее руководство России и США по-разному понимают союзничество. Он сказал это в эфире Первого канала.

"Что касается работы с союзниками. Здесь, наверное, можно сказать о концептуальной разнице в подходах к союзничеству между США и Россией. Для президента Путина союзничество - это сотрудничество в интересах стран-участниц (...), но это ни в коем случае ни какие-то совместные действия против кого-то, - объяснил он. - В США это значит, что мы все должны встать под ружье, причем лучше под наше ружье, против наших врагов. Вот это концептуальная разница".

Так он ответил на вопрос, возможно ли сближение Москвы и Пекина, если давление со стороны США будет на них продолжаться.

Китай США Дмитрий Песков Владимир Путин

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