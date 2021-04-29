Склад с медицинскими масками загорелся в подмосковной Коломне

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Склад с медицинскими масками и переносными холодильниками горит в подмосковной Коломне на площади 2 тысячи кв.м. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

"В Московской области в г.о. Коломна в поселке Первомайский, ул. Производственная, д.9 произошло возгорание кровли в здании склада с медицинскими масками и переносными холодильниками", - сообщили в ведомстве. Площадь пожара 2 тыс. кв.м.

Там отметили, что до приезда спасателей здание самостоятельно покинули пять человек.

Площадь пожара 2 тыс. кв.м",- добавили в МЧС.