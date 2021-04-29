Отомстившие за кражу денег уральцы получили сроки в колонии

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Два жителя Троицка приговорены к шести и семи с половиной годам колонии строгого режима за избиение и похищение знакомого, который снял с банковской карты одного из них без его ведома 200 тысяч рублей, сообщили в СК Челябинской области.

Следствие и суд установили, что в 2019 году в Троицке они похитили этого человека, избили и некоторое время удерживали его сначала в гараже, затем в квартире.

В пресс-службе Троицкого городского суда "Интерфаксу" уточнили, что от похищенного они требовали вернуть снятые с карточки деньги.

"Они удерживали его в квартире, пристегнув наручниками. Ночью, когда оба уснули, мужчина сумел отстегнуть наручники и убежал. Добрался до места работы своего отца и попросил сообщить о преступлении в полицию", - пояснили в суде.

Троицкий суд признал их виновными в похищении человека и в вымогательстве.