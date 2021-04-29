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Из Петербурга депортируют мигранта, стрелявшего на стриме в кальянной

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга задержала участника видеотрансляции, открывшего стрельбу в ответ на негативные комментарии. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

Как выяснилось, что иностранец находится в Петербурге с нарушениями норм пребывания в России. В отношении него составили административный протокол. По итогам рассмотрения протокола суд вынес решение о депортации, сообщили в полиции.

Несколько месяцев назад 22-летний мигрант из Средней Азии, подрабатывающий в Петербурге частным извозом, вел прямой эфир из кальянной. Во время стрима у него завязалась перебранка со зрителями. На негативные комментарии он отреагировал агрессивно: достал сигнальный пистолет и открыл стрельбу перед камерой.

Ролик был опубликован в интернете на текущей неделе и тут же привлек внимание полиции. Стрелка быстро установили и доставили в отдел.

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