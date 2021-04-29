Тамбовский суд освободил от уголовной ответственности убийцу пенсионеров

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Тамбовский областной суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение местного жителя, совершившего в невменяемом состоянии двойное убийство. Об этом сообщается на сайте суда в четверг.

"Ему была применена (...) мера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.

Вечером 27 июня прошлого года во дворе собственного дома в селе Вольная Вершина Уваровского района были обнаружены тела 70-летнего пенсионера и его 68-летней супруги с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления был задержан 59-летний сосед погибших.

В СКР отмечали, что пьяный сосед из-за личной неприязни сначала нанес заостренным штырем несколько ударов пенсионеру, а затем и вышедшей из дома его супруге. От полученных ранений пожилые люди скончались на месте.

Уголовное дело было возбуждено по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).