Главред "Дождя" сообщил об увольнении журналиста Павла Лобкова

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Журналист Павел Лобков отстранен от работы на телеканале "Дождь", об этом написал в Facebook главный редактор канала Тихон Дзядко.

Главред сообщил, что Лобков не только подверг сотрудников телеканала "несправедливым обвинениям", но и публиковал частные переписки. По мнению Дзядко, "никакой талант и профессионализм не могут быть основанием для унижения людей".

"К сожалению, после подобного наше дальнейшее сотрудничество стало невозможным. В данный момент Наталья Синдеева обсуждает с Лобковым условия расторжения его трудового договора с "Дождем"", - заключил он.

При этом главный редактор "Дождя" признал, что часть зрителей канала не будет согласна с таким решением и не останется удовлетворена подобным объяснением.