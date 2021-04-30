Песков заявил, что смерть ученого Кудрявцева не бросает тень на силовиков

Физик Виктор Кудрявцев в Мосгорсуде Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле не спешат осуждать следствие по делу обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева, скончавшегося в четверг, и не считают, что эта смерть бросает тень на силовиков.

"Я бы не стал употреблять такие слова. Мы не знаем причину смерти, мы не знаем обстоятельства (смерти). Я не соглашусь с вами и не готов использовать какие-то осуждающие слова", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, бросают ли подобные смерти тень на работу следователей ФСБ, "которые так человека уморили".

"Дело в том, что там речь идет об обвинения в измене. Это очень серьезные обвинения, и каждый раз это - особый режим следственных действий, и процесс зачастую проходит в закрытом режиме. Это особые кейсы, и не имея информации, я воздержусь от каких-то трактовок или каких-то комментариев", - добавил он.

Как сообщалось, российский ученый-физик, бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Кудрявцев умер в возрасте 77 лет.

Он был задержан в 2018 году и обвинен в государственной измене (ст. 275 УК РФ). В 2019 году следствие перевело его из СИЗО под подписку о невыезде по состоянию здоровья из-за онкологического заболевания, а летом 2020 года приостановило расследование.

Его адвокат Иван Павлов отмечал, что "год и два месяца в "Лефортово" по абсурдному обвинению совершенно подорвали его здоровье".