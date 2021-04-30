Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
на 30.04В России 4 805 288+8 731В мире 150 520 466+897 602

Песков заявил, что смерть ученого Кудрявцева не бросает тень на силовиков

Песков заявил, что смерть ученого Кудрявцева не бросает тень на силовиков
Физик Виктор Кудрявцев в Мосгорсуде
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле не спешат осуждать следствие по делу обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева, скончавшегося в четверг, и не считают, что эта смерть бросает тень на силовиков.

В РоссииУмер физик Кудрявцев, обвиненный в госизменеЧитать подробнее

"Я бы не стал употреблять такие слова. Мы не знаем причину смерти, мы не знаем обстоятельства (смерти). Я не соглашусь с вами и не готов использовать какие-то осуждающие слова", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, бросают ли подобные смерти тень на работу следователей ФСБ, "которые так человека уморили".

"Дело в том, что там речь идет об обвинения в измене. Это очень серьезные обвинения, и каждый раз это - особый режим следственных действий, и процесс зачастую проходит в закрытом режиме. Это особые кейсы, и не имея информации, я воздержусь от каких-то трактовок или каких-то комментариев", - добавил он.

Как сообщалось, российский ученый-физик, бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Кудрявцев умер в возрасте 77 лет.

Он был задержан в 2018 году и обвинен в государственной измене (ст. 275 УК РФ). В 2019 году следствие перевело его из СИЗО под подписку о невыезде по состоянию здоровья из-за онкологического заболевания, а летом 2020 года приостановило расследование.

Его адвокат Иван Павлов отмечал, что "год и два месяца в "Лефортово" по абсурдному обвинению совершенно подорвали его здоровье".

Виктор Кудрявцев

Новости по теме

Новости

Годовая прибыль "Сургутнефтегаза" по МСФО выросла почти в семь раз

Адвокат Павлов связал свое задержание с делом журналиста Сафронова

Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в перечень террористов и экстремистов

Власти РФ не принимали решений о сокращении январских праздников

Всех организованных туристов из Турции и Танзании вернули в РФ

РКН сообщил о готовности Twitter ускорить удаление запрещенного контента

В России выявили еще 8 731 случай заражения коронавирусом

В России выявили еще 8 731 случай заражения коронавирусом
Дипломатическое противостояние

Посольство США в Москве сократит до минимума оказание консульских услуг

Посольство США в Москве сократит до минимума оказание консульских услуг
Пандемия коронавируса

В РФ выпущена первая партия вакцины против COVID-19 для животных

В РФ выпущена первая партия вакцины против COVID-19 для животных

Адвокату Ивану Павлову вменили разглашение тайны следствия

Адвокату Ивану Павлову вменили разглашение тайны следствия
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');