На базе трех структур создали Единый институт развития Северного Кавказа

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК), АО "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК) и АО "Курорт Эльбрус" завершили процесс объединения. На их базе создан единый институт развития Северного Кавказа, сообщила пресс-служба КСК.

"Объединенная организация продолжит заниматься строительством инфраструктуры и управлением курортами и особыми экономическими зонами, финансированием проектов в реальном секторе экономики, включая туризм, промышленность и сельское хозяйство, а также будет привлекать частные инвестиции и создавать благоприятный инвестклимат", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению правительства России по модернизации структуры институтов развития, 30 апреля 2021 года были упразднены АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорт Эльбрус". Их функционал сохранен и передан в объединенный институт развития, который получит новую систему управления и будет функционировать на базе АО "Курорты Северного Кавказа".

Планируется, что в мае пройдет внеочередное собрание акционеров КСК, которые утвердят новую редакцию устава, изменения уставного капитала и смену названия единого института развития.

Директор Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов считает, что при данном объединении необходимо сфокусировать имеющиеся ресурсы на комплексном развитии Северо-Кавказского макрорегиона, построив работу по принципу "одного окна". По его мнению, это позволит повысить эффективность работы объединенного института развития.

"Однако важно, чтобы направления, которые курировались КСК и КРСК, не были утрачены. Поскольку именно благодаря институциональной поддержке КСК был реализован ряд крупных проектов по развитию курортов, хотя Счетная палата РФ сделала замечания по поводу их убыточности", - сказал "Интерфаксу" Тлисов.

По его мнению, речь идет не только о финансовой рентабельности проектов "здесь и сейчас". "КСК и КРСК были призваны решать вопросы стратегического развития регионов через создание современной инфраструктуры, формальная окупаемость которой может быть растянута во времени на несколько десятков лет. Именно наличие такого рода инфраструктурных решений создает условия для заинтересованности частных инвесторов", - сказал Тлисов.

Он отметил, что необходимо, чтобы единый институт развития располагал не только финансовыми ресурсами, но и был дополнен функциями проектного офиса, что позволит осуществлять не только экспертную оценку предложенных субъектами проектов, но и совместную с инициаторами необходимую доработку проектного решения, готового к финансированию.

"Именно этот существенный дефицит (компетенций - ИФ), который не был учтен до сих пор, к сожалению, и привел к тому, что число реализованных проектов на Северном Кавказе не стало значительным. Из-за несоответствия качества проработки проектов требованиям, которые ставились институтами развития, большинство из них так и не получили финансирование. А это потраченные предприятиями время, средства, силы и упущенная выгода, а для регионов – несозданные рабочие места и отсутствие роста поступлений в бюджеты", - считает он.

Единый институт развития вместе с регионами должен определить пул проектов, которые станут приоритетными для субъектов СКФО, в случае необходимости совместно с региональными проектными офисами доработать проекты и обеспечить финансирование с соответствующим сопровождением. Для решения этих задач необходимо создать команду специалистов-экспертов в объединенном институте развития, подчеркнул Тлисов.

Как сообщалось, институты развития СКФО планировалось реорганизовать путем присоединения КРСК к КСК, а также в новую структуру предполагалось включить АО "Курорт Эльбрус".