Опрос показал намерение 15% россиян пойти на пасхальную службу

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Посетить церковь на пасхальную службу собираются 15% россиян, среди православных сограждан эта доля составляет 22%, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение", поступившие в субботу в "Интерфакс".

На вопрос о намерении и формах празднования Пасхи, допускающий любое число ответов, 43% россиян ответили, что отметят этот праздник, прежде всего, семейным застольем, среди православных сограждан - каждый второй (51%), среди неверующих - более трети (35%).

Освящать куличи и яйца в первую очередь будут 36% россиян, среди православных сограждан так поступят почти половина (47%), среди неверующих - 19% респондентов, отмечают социологи.

По данным опроса, 17% респондентов пригласили на Пасху гостей либо сами пойдут в гости, среди православных такие планы у каждого пятого респондента (21%), среди неверующих эта доля составляет 13%.

Всероссийский опрос был проведён 23 - 25 апреля 2021 года среди 1500 респондентов.