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Число смертей от COVID-19 в Петербурге в апреле сократилось на треть

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге в апреле скончалось на треть меньше больных COVID-19, чем месяцем ранее, следует из отчета Межведомственного совета по противодействию коронавирусу.

По данным совета, в апреле от коронавируса в Петербурге скончались 895 человек, на 32,2% меньше, чем в марте, когда от вируса умерли 1 320 человек. В феврале от COVID-19 скончался 1 341 человек.

В целом, при сравнении данных за март и апрель 2021 года выявлены признаки снижения интенсивности распространения коронавирусной инфекции. На 22,61% уменьшилось количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, снизилось общее количество пациентов, наблюдаемых как в стационарах - на 11,13 %, так и амбулаторно - на 15,61%, говорится в отчете совета.

Общее число активно больных в апреле уменьшилось на 14,78%, общее количество госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями уменьшилось на 12,3% по сравнению с мартом. В марте в день в среднем госпитализировали 309 взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями, в апреле - 280, говорится в материалах.

Петербург коронавирус

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