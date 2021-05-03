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Более 650 млн руб. направят на развитие инфраструктуры в Карелии

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - На развитие социальной и транспортной инфраструктуры в Карелии будет выделено более 650 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба правительства России.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что финансирование направят на создание нового спортивного комплекса для учеников детско-юношеских школ и гистологической лаборатории в Петрозаводске. Помимо этого, средства пойдут на строительство моста через пролив Ворссунсалми в городе Сортавала, реконструкцию автомобильной дороги Петрозаводск - Суоярви и модернизацию мостового перехода на трассе "Кола", сказали в пресс-службе.

Мишустин на заседании правительства 27 апреля заявлял, что "эти объекты важны и для жителей региона, и для туристов". "А возможность комфортного проезда по дорогам и отремонтированным мостам привлечет в эти места многих путешественников", - отмечал премьер.

В кабмине добавили, что Карелия - один из регионов со сложной социально-экономической ситуацией. Для таких территорий предусмотрены индивидуальные программы развития, учитывающие их сильные и слабые стороны, а также дополнительная поддержка из федерального бюджета.

Мишустин посетил Карелию в конце января. Он встретился с предпринимателями, побывал в Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска, осмотрел Соломенский лесозавод.

По итогам его поездки был сформирован комплекс поручений, направленных на решение насущных проблем региона, в числе которых - развитие туристической отрасли, повышение доступности медпомощи, снятие барьеров для ведения бизнеса.

Карелия Михаил Мишустин

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