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Суд арестовал директора Центра зимних видов спорта Новосибирска

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Центральный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде ареста Бочкареву В.А., который, по данным источника "Интерфакса", является директором новосибирского Центра зимних видов спорта Владимиром Бочкаревым.

На сайте Центрального суда говорится, что решение об аресте Бочкарева до 21 июня было вынесено 30 апреля.

По данным источника, в отношении Владимира Александровича Бочкарева возбуждено дело по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Его подозревают в фиктивном трудоустройстве в Центр зимних видов спорта нескольких человек.

Новосибирск

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