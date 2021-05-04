В Думу внесены поправки о застройке в общественно-деловых зонах городов

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект № 1162929-7, который позволяет узаконить строительство зданий, состоящих как из жилых, так и нежилых помещений в общественно-деловых зонах городов. Авторы поправок - группа сенаторов и председатель думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Законопроект предусматривает введение в Градостроительный кодекс нового понятия - многофункциональное здание. Это здание, состоящее из двух и более групп жилых или нежилых помещений, которые взаимосвязаны друг с другом через помещения общего пользования. При этом жилые и нежилые помещения такого здания не должны находиться на одной лестничной площадке, доступ собственников и пользователей нежилых помещений к жилым помещениям должен быть ограничен. В пояснительной записке говорится, что речь идет о зданиях, расположенных вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне.

По действующему законодательству, перевод жилых помещений в нежилые возможен только если доступ к нему будет возможен не через один тамбур или подъезд с жилыми помещениями. То есть у помещения должен быть отдельный вход. В многоквартирном доме такой перевод возможен, если квартира расположена на первом этаже или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми. Для перевода нежилых помещений в жилые нужно выполнить ряд требований, прописанных в постановлении правительства (инсоляция, требования к инженерным системам).

Внесенный законопроект предлагает более гибкий подход к решению данного вопроса в рамках многофункциональных зданий. Так, перевод квартиры в многофункциональном здании в нежилое помещение допускается, если "под офис" переводятся все квартиры на лестничной площадке или все квартиры с выходом в общий холл или вестибюль одного этажа.

При переводе нежилого помещения в многофункциональном здании в жилое необходимо, чтобы жилыми были все помещения на лестничной площадке, квартиры также должны соответствовать установленным требованиям или должна быть "возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям".

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года.