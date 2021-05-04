Три человека погибли в аварии на трассе "Кола" под Мурманском

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Столкновение двух автомобилей на 1357 км федеральной трассы "Кола" под Мурманском привело к гибели трех человек. Об этом сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении ГИБДД.

По данным дорожной полиции, авария произошла в 03:28 (время совпадает с московским). По неустановленным пока причинам столкнулись автомобили Hyundai и Mazda. Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства аварии.

Водитель и два пассажира Hyundai скончались на месте до приезда скорой помощи, уточнили в ГИБДД. Водитель Mazda был госпитализирован.

Прокуратура начала проверку по данному факту, сообщила пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Как сообщила телекомпания "Народное телевидение "Хибины" (вещает в городах Кировск и Апатиты, Мурманская область) погибшие – креативный директор редакции и ведущая программы новостей телекомпании Марина Котомкина, сотрудник управления по информационной политике кировского филиала АО "Апатит" (входит в группу "ФосАгро") Вера Белоусова и ее супруг Александр Андронов.