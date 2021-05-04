Двое детей и один взрослый погибли при пожаре в частном доме в ХМАО

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в частном доме в Пять-Яхе (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщает пресс-служба СК РФ.

По предварительным данным, загорелся одноэтажный деревянный дом. В пожаре погибли двое детей в возрасте 2 и 3 лет, а также мужчина. Как отмечает пресс-служба, предполагаемая причина смерти людей - отравление продуктами горения. Еще двое находившихся в доме - мать и дедушка детей - были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Возбуждено дело по статье УК "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".