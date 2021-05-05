Замминистра обороны Картаполов покинет пост в случае избрания в Думу

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил России Андрей Картаполов заявил, что покинет ведомство в случае избрания на выборах в Госдуму, пока продолжает работу.

"Если меня изберут, тогда конечно, придется (уйти из Минобороны - ИФ)", - сказал Картаполов в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

На вопрос о том, планирует ли он продолжать работу в министерстве на время избирательной кампании, Картаполов ответил: "Действующее законодательство до начала избирательной кампании не требует, чтобы я прекращал исполнение своих профессиональных обязанностей".

28 апреля Картаполов подал документы для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму.