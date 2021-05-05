В Кирове пожилую женщину насмерть придавило упавшим забором

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Забор со стройки упал на пожилую женщину в Кирове, от полученных травм пенсионерка умерла в больнице. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ в среду.

Инцидент произошел 4 мая около 14 часов возле дома №72 по улице Дерендяева. От порыва ветра на 79-летнюю женщину упал забор из профнастила строительного объекта ООО "Биохимтрейд".

С травмами и переломами она была доставлена в больницу. Несмотря на помощь медиков, женщина скончалась.

Следователи проводят доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.