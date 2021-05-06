Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:28Заразились
на 06.05В России 4 855 128+7 639В мире 155 200 532+840 999

ВС РФ счел, что авиакомпании должны пускать семьи граждан ЕС на рейс при нарушении срока пребывания

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании не вправе отказывать в перелете в страны Евросоюза членам семей граждан государств-членов ЕС, даже если они превысили предельный 90-дневный срок пребывания в странах Шенгена за последние полгода, решил Верховный суд (ВС) РФ.

Согласно этому решению, их билеты действительны при наличии въездной визы, в том числе туристической, получение которой вообще не требуется при наличии вида на жительство.

К такому выводу судебная коллегия по гражданским делам пришла по итогу рассмотрения спора гражданки РФ Евгении Баум, ее супруга-гражданина Германии Виталия Баума и их несовершеннолетней дочери с ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии", АО "Авиакомпания "Россия".

В ноябре 2018 года пара купила билеты из Вены в Петербург и обратно. В Россию они улетели в декабре 2018 года, а с возвращением в Вену 9 января 2019 года у Евгении Баум возникли проблемы. Сотрудник авиакомпании "Россия" не допустил ее на рейс, сославшись на то, что она за последние полгода находилась на территории государств-членов ЕС дольше 90 дней, допустимых по Шенгенскому кодексу о границах.

В результате семья все-таки вернулась в Вену, но с пересадками. Сначала Баумы доехали на машине до Хельсинки, а оттуда на самолете улетели в Прагу, а далее - на поезде уехали в Вену.

Авиакомпания отказалась возвращать деньги за билеты. После этого Баумы через суд потребовали от "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" почти 600 тыс. рублей, из которых, в частности, 32 тыс. рублей за билеты, штраф в 210 тыс. руб. и компенсация морального вреда 300 тыс. рублей.

Суды трех инстанций им отказали. По их мнению, авиакомпания правомерно отказала Евгении Баум в полете, так как у нее не были должным образом оформлены документы, позволяющие ей въезжать в другую страну. За предшествующие полгода до несостоявшегося полета Евгения Баум была в странах Шенгена 132 дня, что на 42 дня больше допустимого срока в 90 дней. При этом на момент вылета у Баум не было вида на жительство в каком-либо из государств Евросоюза. Кроме того, суды сочли, что муж и дочь Евгении Баум могли улететь и отказались от полета по собственной инициативе.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ, куда пожаловались Баумы, с выводами нижестоящих судов не согласилась. ВС РФ подтвердил, что авиакомпании вправе проверять у пассажира наличие разрешения на въезд в страны Евросоюза, а также проверять продолжительность их пребывания в зоне Шенгена и в одностороннем порядке отказывать в перевозке при выявлении нарушений. "Однако такой отказ от исполнения договора воздушной перевозки недопустим в отношении пассажиров - граждан третьих стран, являющихся членами семей граждан государств-членов ЕС, поскольку действительность их проездных документов определяется только наличием въездной визы, в том числе туристической, получение которой вообще не требуется при наличии вида на жительство", - заключила коллегия ВС РФ.

Она указала, что окончательное решение о возможности въезда принимают не авиакомпании, а исключительно сотрудники пограничной службы государства въезда.

Также отвергла коллегия ВС РФ и выводы судов о том, что супруг и дочь Евгении Баум могли вылететь в Вену и добровольно отказались от полета. Это не может быть принято во внимание, указал ВС РФ, "поскольку целью заключения договоров воздушной перевозки являлась поездка семьи и юридически значимым по делу обстоятельством является факт невозможности совместного выезда семьи, для целей которого приобретались авиабилеты".

Коллегия ВС РФ отменила решения нижестоящих судов и отправила спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания РФ, работает в премиальном ценовом сегменте. Входит в одноименную группу, которая также объединяет "Россию" (средний сегмент) и низкобюджетную "Победу". Государство контролирует 57,34% акций в "Аэрофлоте", 1,96% составляют квазиказначейские акции, 0,05% - у менеджмента компании, 40,65% находятся в свободном обращении.

ВС РФ Аэрофлот авиакомпания Россия

Новости

Путин поддержал идею снять патентную защиту с вакцин от коронавируса

Пандемия коронавируса

Минздрав России зарегистрировал "Спутник Лайт"

Минздрав России зарегистрировал "Спутник Лайт"

Лавров заявил, что ЕС обуревает "мания полной безнаказанности"

Лавров заявил, что ЕС обуревает "мания полной безнаказанности"

Мишустин утвердил план по реализации антитабачной концепции

В России за сутки выявили еще 7 639 случаев COVID-19

В России за сутки выявили еще 7 639 случаев COVID-19

Мишустин подписал "дорожную карту" повышения газификации регионов

Мишустин подписал "дорожную карту" повышения газификации регионов

В МИД Украины заявили, что РФ может осуществить "ползучую аннексию Азовского моря"

Что произошло за день: среда, 5 мая

Правительство представит Путину предложения о денонсации Договора по открытому небу

Правительство представит Путину предложения о денонсации Договора по открытому небу

Псковский суд признал законным признание журналистки СМИ-иноагентом

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');