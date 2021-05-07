Кабмин РФ выделит экспортёрам лекарств более 7 млрд руб. субсидий

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло меры поддержки в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" для компаний, экспортирующих лекарства и медицинские изделия.

Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, компании, экспортирующие лекарства и медицинские изделия, получат доступ к субсидиям на сертификацию продукции для внешних рынков.

"Компенсации составят до 80% от затрат на регистрацию за рубежом. Максимальный объём возмещения для производителей лекарств - 500 млн рублей за сертификацию одного продукта. Для остальных производителей - 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

Получатель субсидии обязуется экспортировать зарегистрированный продукт на сумму, не менее чем в 10 раз превышающую размер господдержки. В случае с медикаментами это необходимо сделать в течение пяти лет после того, как получены все необходимые разрешения, в случае с медизделиями - в течение трёх лет.

В 2021 году на эту меру поддержки в бюджете предусмотрено 540 млн рублей. На 2022 и 2023 годы - 2,47 млрд и 4,32 млрд соответственно, сообщили в пресс-службе.

В правительстве рассчитывают, что эти меры снизят издержки отечественных фармпроизводителей при выходе на внешние рынки, повысят спрос на российскую высококонкурентную продукцию и простимулируют рост несырьевого экспорта.