Жительнице Камчатки вручили медаль через 76 лет после награждения

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Ветерану Великой Отечественной войны, жительнице Петропавловска-Камчатского вручили награду, которая искала ее много лет, сообщила в субботу пресс-служба Тихоокеанского флота.

Как отмечается, в канун Дня Победы Сальме Яновне Шарупич торжественно вручили медаль "За Победу над Японией", которой она была награждена 76 лет назад - в 1945 году.

Еще в 2020 году представитель военкомата Камчатки, готовя материалы о ветеране, в разговоре с Шарупич выяснил, что Сальме Яновне при демобилизации из Советской Армии была выдана справка о награждении этой медалью. Саму награду она не получила.

Военный комиссариат края оформил запрос в архив Минобороны, затем представители Восточного военного округа подготовили наградные документы и направили их в Москву.

Сальма Яновна Шарупич (1924 года рождения) была призвана в армию в 1942 году, в 1945 году участвовала в войне с Японией, была начальником поста ПВО.