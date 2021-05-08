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Мужчина с сыном погибли на пожаре из-за самогонного аппарата в Мурманске

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Мурманске после гибели в пожаре мужчины с девятилетним сыном, сообщает в субботу следственное управление СКР по Мурманской области.

По данным следствия, утром 8 мая в квартире на улице Олега Кошевого произошла разгерметизация самогонного аппарата и произошел пожар.

Как сообщили в ведомстве, предварительно причиной смерти явилась отравление газом.

Расследование дела продолжается.

Мурманск

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