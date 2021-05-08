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В Волгограде мужчина обстрелял маршрутку из травматики

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Оперативники волгоградского главка МВД РФ разыскивают мужчину, который обстрелял маршрутку из травматического пистолета и ранил одного из пассажиров, сообщает в субботу пресс-служба регионального главка.

По данным ведомства, накануне в городской маршрутке произошел конфликт между нетрезвым мужчиной и двумя молодыми людьми. Пассажиры попросили высадить их, однако ссора продолжилась на улице. В результате конфликта один из мужчин выстрелил из травматики и ранил молодого человека.

Отмечается, что злоумышленник также несколько раз выстрелил по отъезжающей маршрутке и сбежал до приезда полиции. Ведется его розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Волгоград

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