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Генконсул Южной Кореи во Владивостоке завершил свою дипмиссию

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке О Сунг Хван завершил работу на этому посту и покинул город, сообщил "Интерфаксу" руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец.

"Он сказал, что решение принято достаточно быстро, сообщил, что его миссия закончилась, поблагодарил за сотрудничество, попрощался. Мы ожидаем назначения нового генконсула", - сказал Броварец.

По его словам, представительству МИД РФ неизвестно, завершил ли дипломат миссию досрочно.

"Досрочно или не досрочно, мы не можем знать, так как сроками назначения руководит МИД Республики Корея", - добавил Броварец.

О Сунг Хван был назначен генеральным консулом Республики Корея во Владивостоке в сентябре 2019 года. В консульский округ генерального консульства Республики Корея во Владивостоке входят восемь субъектов Дальневосточного федерального округа: Приморский, Хабаровский, Камчатский края, Сахалинская, Амурская, Магаданская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ.

Южная Корея Россия Владивосток О Сунг Хван

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