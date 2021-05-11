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Неизвестный в Петербурге ограбил ветерана в День Победы

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга ищет мужчину, напавшего на 99-летнего жителя Васильевского острова, сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, вечером 9 мая в подъезде дома на проспекте Кима неизвестный напал на пенсионера и сорвал с него цепочку с крестиком. Стоимость похищенного оценивается в 100 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Преступника ищут, заявили в полиции.

Источник "Интерфакса" уточнил, что жертвой грабителя стал ветеран Великой Отечественной войны Евгений Лезов. Петербуржец награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью "За оборону Москвы".

Кроме того, 8 мая в Красносельском районе северной столицы произошло нападение на 93-летнего местного жителя, который, по данным источника агентства, является тружеником тыла. Как сообщают в региональном главке МВД, нетрезвый 43-летний мужчина из личной неприязни избил пенсионера кулаками, угрожая убийством.

Изначально в связи с инцидентом полиция возбудила дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), позже по постановлению прокуратуры материалы передали в производство городского СКР с переквалификацией преступления по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В СКР уточняют, что напавший задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте. Потерпевший находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

Пресс-служба прокуратуры Петербурга добавляет, что надзорное ведомство проконтролирует ход и результаты расследования этого дела.

Петербург МВД ВОВ

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