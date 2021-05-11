Туляк осужден на 9 лет за убийство обидчика ребенка знакомой женщины

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Суд в Тульской области вынес обвинительный приговор 24-летнему жителю города Донской за убийство человека. Об этом сообщила во вторник пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным ведомства, молодой человек нанес более 10 ножевых ранений мужчине, который ударил ребенка знакомой ему женщины. Раненый 32-летний мужчина скончался спустя несколько минут на остановке общественного транспорта.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Судом убийца приговорен к девяти годам колонии строгого режима.