Более 70 человек эвакуировали из астраханской школы из-за перцового баллончика

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Медики скорой помощи осматривают детей на месте ЧП с перцовым баллончиком в школе села Солянка Наримановского района Астраханской области, сообщает ГУ МЧС по региону во вторник.

"В 15:55 (14:55 по московскому времени) поступило сообщение о том, что один из учеников распылил перцовый аэрозоль из баллончика в здании школы. Всего со второго этажа здания школы было частично эвакуировано 70 детей и пять преподавателей", - говорится в сообщении.

Врачи скорой помощи осмотрели трех детей, их состояние удовлетворительное. На месте работает отделение мобильного комплекса радиационной и химической разведки от специализированной пожарно-спасательной части.

Уточняется, что учебный процесс в школе не нарушен.