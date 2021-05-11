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В Челябинске школьник получил тяжелую травму после выстрела в голову

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Полиция Челябинска проводит проверку после того, как младшеклассник получил огнестрельное ранение, его госпитализировали с травмой головы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского УМВД во вторник.

"Проводится проверка сообщения от медработников больницы, куда поступил мальчик. Он был доставлен из квартиры одного из домов на северо-западе. Выясняются обстоятельства происшествия", - пояснили в полиции.

В свою очередь в пресс-службе городского управления здравоохранения уточнили, что мальчик был госпитализирован в ОКБ №3 вечером в понедельник, 10 мая.

У ребенка травма глаза, в момент госпитализации он находился в сознании, отметил представитель управления.

Между тем, информированный источник сообщил агентству, что, по предварительной информации, ЧП произошло, когда дома не было взрослых, пострадал ученик второго класса одной из сельских школ.

"В квартире было несколько детей разного возраста. Пострадавший мальчик, по-видимому, гостил в семье. Травматический пистолет хозяев оказался доступен детям. Как именно произошло ранение, сейчас выясняется. Скорее всего, баловались с оружием. У ребенка тяжелая травма глаза и перелом основания свода черепа", - сказал собеседник агентства.

По его данным, с места происшествия изъяты пистолет и пять патронов к нему.

В свою очередь пресс-служба регионального СУ СКР отмечает, что ведомство также начало проверку по факту инцидента.

"По предварительным данным, мальчик с 9-летним сверстником при прогулке в парке нашли травматический пистолет, после чего один из них причинил другому травму головы", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки, проведение которой взято на контроль руководством следственного управления, будет принято процессуальное решение.

Челябинск

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