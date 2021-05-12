Авиарейс "Екатеринбург-Сочи" задержан из-за технической неисправности

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Вылет Boeing 737 авиакомпании "Россия" в Сочи отложен на несколько часов в аэропорту Екатеринбурга в среду, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"Задержка произошла в связи с технической неисправностью воздушного судна", - говорится в сообщении.

Самолет должен был направиться в пункт назначения в 03:20. Планируется, что воздушное судно отправится в Сочи в 10:30.

На рейс зарегистрировано 194 пассажира, в том числе 20 детей.