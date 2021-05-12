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Автомобиль с двумя детьми врезался в "КАМАЗ" под Омском

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники омской автоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием "КАМАЗа" и Toyota, в котором погиб водитель легкового автомобиля и двое детей получили травмы, сообщает в среду пресс-служба ГИБДД России по региону.

ДТП произошло накануне, 11 мая, в 23:46 по местному времени (20:46 по Москве) в Любинском районе Омской области.

Предварительно установлено, что водитель Toyota Sprinter Carib, двигаясь по автодороге "Омск-Тара" в направлении Омска, в районе 47 км врезался в стоявший на обочине "КАМАЗ".

Водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм на месте, двое его несовершеннолетних пассажиров - мальчик 2015 г.р. и девочка 2013 г.р. - были госпитализированы, сказано в сообщении.

Омская область ГИБДД

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