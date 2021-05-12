Троих человек зарубили топором в Краснодарском крае

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Тела трех человек с признаками насильственной смерти обнаружены в среду утром в сгоревшем доме в городе Кореновск Краснодарского края, предполагаемый убийца задержан, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Утром 12 мая после пожара в частном доме по ул. Степной при осмотре места происшествия обнаружены тела 80-летнего мужчины, его 71-летней жены и их 41-летнего сына. По предварительным данным, их зарубили топором, говорится в сообщении.

По факту убийства двух и более лиц возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 105 УК), прокуратура Кореновского района поставила на контроль ход и результаты расследования.

Также сообщается, что по горячим следам сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении преступления 26-летний мужчина - сын и брат погибших.

Пресс-служба следственного управления СКР по краю сообщила, что подозреваемый убил своих родственников глубокой ночью, а чтобы скрыть следы преступления, поджог дом. Когда на вызов соседей прибыли пожарные, он скрылся, но вскоре был задержан.

"У следствия есть данные, что у задержанного имеется психическое расстройство, данная информация проверяется следователем. Кроме того, он успел ранить себя ножом, поэтому в настоящее время время находится в больнице", - сказано в сообщении.