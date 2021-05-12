"Союзмультфильм" приобрел телеканал "Мультландия"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" приобрела телеканал "Мультландия", в рамках эфира будут проходить премьеры новых проектов киностудии, а также эксклюзивных программ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе студии.

Председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева заявила, что просмотр телепрограмм по-прежнему, занимает и будет занимать в ближайшие годы ведущую роль среди доступных способов доставки контента.

"Студия намерена в ближайшие годы развиваться в строну медиахолдинга, ключевыми направлениями которого будет продюсирование, производство и распространение детско-семейного контента", - сказала она.

Глава "Союзмультфильма" также добавила, что выбор "Мультиландии" был обоснован высокими показателями смотрения канала. Так, в 2020 году "Мультиландия" провела ребрендинг, и уже в 1 квартале 2021 года вошла в ТОП-3 детских платных телеканалов по охвату аудитории (19,6 млн.). По данным исследовательской компании Mediascope накопленная аудитория канала в 2020 году составила 38,8 млн. человек.

Как сообщила директор телеканала Елена Опалева после заключения сделки "Мультиландия" не будет менять своего названия, а также существенно корректировать свою эфирную сетку, где 25% на данный момент уже составляет контент киностудии "Союзмультфильм".

"На "Мультландии" будут проходить премьерные показы мультфильмов киностудии: так в апреле этого года мы уже первыми на ТВ презентовали зрителю новый мультсериал "Чуч Мяуч". Помимо этого в сотрудничестве с "Союзмультфильмом" мы будем готовить разноформатные программы", - отметила Елена Опалева.

Первые телепроекты "Союзмультфильма" и "Мультиландии" появятся на экранах уже в этом году, уточнили в пресс-службе.