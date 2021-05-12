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В Саратове в ДТП полицейской машины и маршрутки пострадали семь человек

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - На окраине Саратова семь человек пострадали в столкновении полицейской машины и маршрутки с пассажирами, сообщили в областном Минздраве. Пять человек были госпитализированы, еще двоим медицинскую помощь оказали на месте.

ДТП произошло в 8:50 на территории лесопарка "Кумысная поляна", сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД. Служебная Skoda столкнулась с "Газелью", которая следовала из Калининска в Саратов. В микроавтобусе было десять пассажиров. По данным ГИБДД, пострадали оба водителя и три пассажира маршрутки.

"Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначена служебная проверка в отношении сотрудника полиции", - сообщает УГИБДД.

В Минздраве добавили, что врачи оценивают состояние госпитализированных как средней степени тяжести.

Саратов Минздрав МВД ГИБДД

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