Заренин из ИТ-департамента правительства назначен замглавы Минцифры

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ назначило новым заместителем главы Минцифры Андрея Заренина, который ранее являлся замглавы ИТ-департамента правительства, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры, в должности замминистра Заренин будет курировать радиоэлектронику.

В среду, 12 мая, было объявлено, что Олег Иванов освобожден от должности замглавы Минцифры, соответствующее распоряжение 11 мая подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Иванов занимал пост замглавы Минцифры с августа 2018 года, до этого - с 2011 года работал заместителем главы Роскомнадзора.