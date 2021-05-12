Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:20Заразились
на 12.05В России 4 905 059+8 217В мире 159 690 774+739 747

Заренин из ИТ-департамента правительства назначен замглавы Минцифры

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ назначило новым заместителем главы Минцифры Андрея Заренина, который ранее являлся замглавы ИТ-департамента правительства, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры, в должности замминистра Заренин будет курировать радиоэлектронику.

В среду, 12 мая, было объявлено, что Олег Иванов освобожден от должности замглавы Минцифры, соответствующее распоряжение 11 мая подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Иванов занимал пост замглавы Минцифры с августа 2018 года, до этого - с 2011 года работал заместителем главы Роскомнадзора.

Минцифры

Новости

Ройзман получил девять суток ареста за акцию 31 января

Дипломатическое противостояние

"Коммерсантъ" узнал о высылке из Москвы пресс-секретаря посольства США

Пандемия коронавируса

Мишустин выступил против закрытия выезда из РФ в связи с коронавирусом

Мишустин выступил против закрытия выезда из РФ в связи с коронавирусом
Нападения в школах

В правительстве Татарстана одобрили действия сотрудников школы №175

В правительстве Татарстана одобрили действия сотрудников школы №175

Привитым от COVID предложили начислять бонусы у авиакомпаний и в такси

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8,2 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 8,2 тыс. случаев коронавируса

Премьер РФ объяснил рост цен на продукты жадностью торговых сетей

Нападения в школах

Число госпитализированных после стрельбы в Казани возросло до 23

РФ начала создавать "санитарный щит" для защиты от опасных инфекций

РФ начала создавать "санитарный щит" для защиты от опасных инфекций

Владелец "Уралхима" Мазепин лично возглавил компанию

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');