В Волгодонске арестованы предполагаемые серийные похитители надгробий

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Волгодонске задержаны трое подозреваемых в серии краж металлических надгробий с кладбища, сообщили в управлении МВД по Ростовской области.

До этого в полицию поступили пять жалоб от жителей Волгодонска о краже надгробий.

Подозреваемых задержали, отрабатывая оперативную информацию. Это оказались два 29-летних и один 27-летний жители города. В их отношении возбуждено уголовное дело о краже. Они арестованы.

По версии следствия, они в течение нескольких месяцев днем приходили на городское кладбище, воровали металлические элементы памятников и надгробий и сдавали их в пункт приема металла. Помимо пяти случаев краж, о которых говорилось в заявлениях, им вменяют еще 26 аналогичных эпизодов.

Причиненный ими ущерб предварительно оценивается в 40 тысяч рублей.