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Сити-менеджером Петрозаводска стал замглавы Карелии по внутренней политике

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Экс-заместитель главы Карелии Владимир Любарский сменил первого сити-менеджера в истории города Ирину Мирошник. Об этом сообщается в пресс-релизе регионального правительства.

"Сегодня состоялась очередная сессия Петрозаводского городского Совета 28 созыва. Петросовет большинством голосов избрал новым мэром карельской столицы Владимира Константиновича Любарского", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Карелии.

Сити-менеджер поставил себе задачу – навести порядок в городском хозяйстве.

Любарский родился в Петрозаводске в 1968 году. Окончил Институт международного права и экономики им. Грибоедова по специальности "юриспруденция". Служил в силовых ведомствах. С 2017 года по 12 мая 2021 года занимал пост заместителя главы Карелии по внутренней политике.

Ирина Мирошник – первый в истории Петрозаводска глава города, выбранная не всенародным голосованием, а решением горсовета. С ее назначением в политическом поле карельской столицы появился термин "сити-менеджер". Дата ее назначения - 19 апреля 2016 года.

Полномочия Мирошник истекли 20 апреля 2021 года.

Петрозаводск Владимир Любарский

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