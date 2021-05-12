Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов "Яндекса"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сбой произошел в работе сервисов "Яндекса", следует из данных Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Проблемы с работой мессенджера были зафиксированы около 14:00. Большая часть пользователей (90%) жалуется на невозможность подключения к сайту, у меньшей части (8%) не работают сервисы почты, а у 1% пользователей возникли проблемы в работе сервиса "Яндекс.Деньги".

Жалобы поступают, в основном, из Москвы, Петербурга и ряда других регионов России.