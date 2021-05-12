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Экс-начальник полиции района Кубани получил семь лет колонии за взятку

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Бывшему начальнику полиции Новопокровского района Краснодарского края вынесли приговор по делу о взяточничестве, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в среду.

Бывший заместитель начальника отдела - начальник полиции ОМВД России по Новопокровскому району Андрей Кривошей признан виновным в получении взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ).

Новопокровский районный суд приговорил Кривошея к 7 годам колонии строгого режима со штрафом 885 тыс. рублей. Также он на 3 года лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций.

По данным следствия, начальник районной полиции узнал о возбуждении уголовного дела о незаконной рубке древесины против местного жителя. Кривошей встретился с родным братом подозреваемого и предложил закрыть дело за взятку в 300 тыс. рублей. В марте 2019 года при получении денег полицейского задержали оперативники ФСБ.

Пресс-служба Краснодарского краевого суда, в свою очередь, сообщает, что в судебном заседании мужчина вину полностью не признал, пояснив, что не требовал денег. Все действия, связанные с деньгами, он назвал провокацией с целью дискредитировать его как сотрудника полиции.

Краснодарский край Кубань МВД

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