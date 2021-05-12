Главу Ульяновска госпитализировали

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Мэр Ульяновска Сергей Панчин находится на лечении в больнице. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города в среду.

"Глава города находится на плановом профилактическом стационарном лечении в Ульяновской областной клинической больнице. На время его больничного временно исполняет обязанности первый заместитель Сергей Мишин", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил диагноз Панчина.

В начале января 68-летний Панчин привился первым компонентом от коронавируса. Через несколько недель он ушел на самоизоляцию из-за подтвердившегося COVID-19 у супруги, позднее был госпитализирован с коронавирусом в местную больницу.

Градоначальник предполагал, что, "возможно, благодаря вакцине заболевание протекает в легкой форме". Он вернулся к работе в конце февраля.