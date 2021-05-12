"Дочка" "Роснефти" отсудила 4 млн рублей за пьяных строителей на "Роспане"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Тюменской области взыскал в пользу дочернего предприятия "Роснефти" - "Роспан Интернешнл" - с ООО "Паркнефть" (Мытищи, Московская область) 4 млн рублей штрафов за пьяных работников, сообщается в картотеке арбитражных дел.

В материалах суда говорится, что во II полугодии 2020 года охрана выявила 18 случаев присутствия на объектах "Роспан Интернешнл" пьяных работников подрядчика или субподрядчиков. При этом в договоре между ответчиком и истцом оговаривались штрафные санкции за каждого выявленного нетрезвого работника и за срыв работ по этой причине.

Суд признал правомерными требования "Роспан Интернешнл" выплатить ей штрафы. Вместе с тем суд уменьшил сумму вдвое, до 3,95 млн рублей, так как заявленный размер штрафов - 7,9 млн рублей - счел чрезмерным.

"Такое снижение размера штрафов не ущемляет права истца, а устанавливает баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения", - отмечается в решении суда.

Проект "Роспан", который был отложен в основном из-за ОПЕК+, должен начать работать на полную мощность в 2021 году. "Роспан" - один из ключевых газовых активов НК "Роснефть" в Ямало-Ненецком автономном округе. Компания осуществляет разведку и разработку Ново-Уренгойского, Восточно-Уренгойского и Ресурсного лицензионных участков Уренгойского и Восточно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождений. "Роснефть" в перспективе планирует добывать на "Роспане" более 21 млрд кубометров газа в год и более 5 млн тонн жидких углеводородов.

ООО "Паркнефть" специализируется на строительстве в нефтегазовой отрасли. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 50% "Паркнефти" принадлежит бывшему зампредседателя правления "Газпрома" Александру Рязанову. Выручка компании в 2020 году составила 9 млрд рублей.