Обыски прошли на автобазе, обслуживающей тувинские власти

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Полиция провела обыски в тувинском учреждении "Автобаза по обеспечению деятельности исполнительных и законодательных органов власти". Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства республики в среду.

"Полицию интересовала документация до 2020 года, но что именно являлось предметом их интереса, нам не известно", - сказал сотрудник пресс-службы.

Комментариев по этому поводу со стороны официальных представителей республиканского МВД пока не поступало.