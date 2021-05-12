В Калининграде 3-летний ребенок смог выбраться из квартиры, где умерли его родители

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Следствие в Калининграде выясняет причины смерти семейной пары в своей квартире, сообщила пресс-служба регионального СКР.

По предварительным данным, супруги перестали выходить на связь с вечера 7 мая. Их трехлетний ребенок 10 мая смог самостоятельно открыть дверь квартиры и выйти на лестничную площадку, где его и обнаружили жильцы дома. В квартире были обнаружены тела 27-летнего мужчины и его 23-летней жены, говорится в пресс-релизе.

"В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на телах погибших не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые позволят установить точные причины и давность наступления смерти", - отмечает пресс-служба.

Установлено, что семья, в которой воспитывался ребенок, является благополучной, на профилактических учетах ранее не состояла. Мальчик в настоящее время находится в отделении сестринского ухода в лечебном учреждении под круглосуточным наблюдением врачей. Его здоровью ничто не угрожает. Решается вопрос о передаче ребенка под опеку бабушке.

В рамках доследственной проверки выполняется полный комплекс проверочных мероприятий. По ее результатам будет принято процессуальное решение.